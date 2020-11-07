Коронавирус унес жизни трех жителей Саратовской области. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало 56-летнего мужчины, который поступил в специализированный стационар с проявлениями двусторонней вирусной пневмонии. КТ показало, что это заболевание полисегментарное с поражением легких на 84 процента. Мазок на коронавирус показал положительный результат, пациент пробыл восемь дней в стационаре, два дня на неинвазивной ИВЛ, сутки на инвазивной. Несмотря на усилия врачей, он скончался. Мужчина также страдал артериальной гипертензией.

Болезнь унесла жизнь 68-летнего мужчины, когда он поступил в стационар, поражение его легких по КТ составляло 56 процентов, а потом уже 96 процентов. Заболеванию сопутствовал тромбоз бедренной артерии и острая артериальная недостаточность. Он скончался от отека легких и головного мозга, провел 12 дней в стационаре, сутки на аппарате ИВЛ.
Страдал ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией.

Скончалась и 72-летняя женщина, которая 58 дней лечилась в ковидном госпитале, КТ показал, что ее легкие поражены на 75 процентов. Дыхательная недостаточность прогрессировала, с первого дня лечения ее подключили к аппарату ИВЛ. Состояние пациентки оставалось тяжелым , нарастала эндогенная интоксикация и церебральная дисфункция. Мазки на новую коронавирусную инфекцию отрицательны, наличие заболевания подтверждено анализом крови.

Женщина также страдала ишемической болезнью сердца, стенокардией, сочетанным аортальным пороком сердца.

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