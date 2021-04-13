В Саратовской области еще трое человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало женщины и двух мужчин в возрасте от 58 до 81 года.

Всего новая инфекция унесла жизнь 879 жителей региона.

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