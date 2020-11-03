Из-за коронавируса не стало еще трех жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

85-летняя женщина лечилась дома под наблюдением участкового, ей стало хуже, отвезли в спецстационар, где она пробыла шесть дней. Лечение не помогало, она скончалась из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Страдала артериальной гипертензией, ИБС, атеросклерозом аорты и коронарных сосудов, перенесла инфаркт миокарда.

Болезнь унесла жизнь 61-летнего мужчины, которого бригада “скорой” доставила в тяжелом состоянии в ковидный госпиталь, реанимацию. Он умер из-за отека легких и эндогенной интоксикации. У него также была артериальная гипертензия, перенесенный инфаркт миокарда, состояние после стентирования, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, ожирение.

Не стало и 61-летней пациентки, лечилась сама, в ковидный госпиталь ее отвезли на третий день заболевания. Полиорганная недостаточность нарастала, она провела восемь суток на ИВЛ. Страдала сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ожирением.