Сегодня, 12 ноября, из-за коронавируса не стало еще троих жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Речь идет о 66-летнем мужчине, который неделю лечился амбулаторно под наблюдением участкового терапевта. Бригада “скорой” доставила его в инфекционное отделение стационара с признаками вирусной пневмонии, на следующий день ему стало хуже, поэтому пациента перевели в реанимацию. Всего он пробыл в медицинском учреждении двое суток. Мужчина скончался от нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, провел два дня в стационаре. Страдал артериальной гипертензией.

84-летнюю женщину доставили в спецстационар из дома-интерната для престарелых. Она провела в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ три дня. У пенсионерки была ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, недостаточность кровообращения.

Болезнь унесла жизнь 68-летнего мужчины, который поступил на шестой день заболевания в ковидный госпиталь. Его состояние было средней тяжести. Постепенно насыщенность крови кислородом снижалась, наступала гипоксическая энцефалопатия, угнетение сознания. Его перевели на ИВЛ, где он пробыл сутки, пятеро всего в больнице. У него была еще ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, энцефалопатия смешанного генеза, когнитивные и речевые нарушения, полинейропатия, тетрапарез, сахарный диабет.