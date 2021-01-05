В Саратовской области еще троих жителей не стало из-за коронавируса. Об этом сообщили в федеральном штабе.

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 431.

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