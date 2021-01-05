Домой Рубрики Новости Саратова Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 05.01.2021 60 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще троих жителей не стало из-за коронавируса. Об этом сообщили в федеральном штабе. Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 431. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Восемь улиц перекроют в Саратове в ночь с 6 на 7 января Заводской район Саратова остался без воды Остаются только два обязательных предмета ЕГЭ для саратовских школьников ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса Новости Саратова - 05.01.2021 0 В Саратовской области еще троих жителей не стало из-за коронавируса. Об этом сообщили в федеральном штабе. Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 431. Восемь улиц перекроют в Саратове в ночь с 6 на 7... 05.01.2021 Заводской район Саратова остался без воды 05.01.2021 Остаются только два обязательных предмета ЕГЭ для саратовских школьников 05.01.2021 Жители Поливановки остались без воды 05.01.2021