Коронавирус унес жизнь еще троих жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 79-летнего мужчины, страдавшего гипертонической болезнью, атеросклеротической болезнью сердца, церебральным атеросклерозом.

А еще 58-летней женщины с сахарным диабетом, гипертонической болезнью сердца, сердечной недостаточностью и 80-летней.