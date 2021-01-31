Коронавирус унес жизнь еще троих жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.
Не стало 79-летнего мужчины, страдавшего гипертонической болезнью, атеросклеротической болезнью сердца, церебральным атеросклерозом.
А еще 58-летней женщины с сахарным диабетом, гипертонической болезнью сердца, сердечной недостаточностью и 80-летней.
Домой Рубрики Новости Саратова Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса
Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса
Коронавирус унес жизнь еще троих жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.