В Саратовской области еще троих человек не стало из-за коронавируса. Об этом стало известно из федерального штаба.

Общее число смертей из-за новой инфекции в регионе достигло 631.

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