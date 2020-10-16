Сразу трое жителей Саратовской области за сутки скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

С пневмонией госпитализировали 58-летнюю женщину, она 19 дней лежала в стационаре, 16 дней на ИВЛ. Страдала хроническим лимфолейкозом, панкреатитом. Она не смогла победить болезнь, как и 37-летняя пациентка.

У нее поднялась температура, начался кашель, гражданка лечилась сама дома. На пятый день у нее ухдушилось самочувствие, затруднилось дыхание, стала нарастать слабость. В приемном отделении районной больницы при рентгенографии у нее выявили двустороннюю пневмонию, назначили лечение.

На следующий день из-за ухудшения состояния «скорая» доставила ее в стационар. Она находилась на лечении двое суток, один день на аппарате ИВЛ. Страдала артериальной гипертензией, ожирением.

Не стало и 59-летнего мужчины, который лечился в ковидном госпитале, у него нарастала полиорганная недостаточность.

Гражданин провел 20 дней в стационаре, четыре дня был подключен к аппарату ИВЛ. Страдал артериальной гипертензией.

В регионе число жертв коронавируса достигло 132.