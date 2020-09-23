Глава Саратова Михаил Исаев вместе с и.о. председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Сергеем Кузнецовым, чиновниками и общественниками проконтролировал, как идут работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Трофимовский мост уже почти доделали — уложено финишное асфальтовое покрытие на дороге со стороны проспекта 50 лет Октября, подключены и работают ночью световые опоры.
Продолжается ремонт тротуаров, устанавливают перила, бордюры на улице Шехурдина и 2-й Прокатной. В ближайшее время проезд откроют.

Напомним, глава региона Валерий Радаев требовал открыть путепровод к 1 октября.

Дорогу по маршруту автобуса №224, который следует из Саратова в Трещиху, тоже почти доделали.

Участок площадью свыше 41 тысячи квадратных метров ремонтируется за счет субсидии. В этом году при содействии председателя ГД Вячеслава Володина в бюджет города поступил миллиард рублей из дорожного фонда в качестве возврата аналогичной отчислениям от транспортного налога суммы.

Подрядчик отметил, что много времени ушло на подготовку основания под укладку асфальта.

До конца недели работы закончат.

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