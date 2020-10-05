В Саратове после реконструкции открыли движение по Трофимовскому мосту, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Напомним, мост был закрыт на ремонт осень прошлого года. Деньги на реконструкцию были выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы выполняло ООО «Бурбау».

Мост практически возвели заново, снесли старые конструкции и сделали новые. На сегодняшний день работы выполнены на 91 процент, осталось докрасить лестницу и забор у некоторых опор, доделать тротуары на 2-й Прокатной и установить светофоры на Шехурдина.

Троллейбусное движение по Трофимовскому мосту обещают запустить через 10 дней.