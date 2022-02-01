Саратовцы просили сотрудников ГИБДД обратить внимание на транспортную развязку около жд-вокзала, рядом с KFC.

На это отреагировали чиновники, направив информацию в ГИБДД.

— Проведены мероприятия, направленные на установление произошедшего. В отношении водителей — женщин в возрасте 37 и 23 лет, 32-летнего мужчины за нарушения стоянки и остановки ТС составлены администраивные материалы и назначены штрафы. Кроме того, один автомобиль Suzuki перемещен на штрафную стоянку, — отметили в дорожной инспекции.