Собранные следствием доказательства в отношении трех жителей Балашовского района, признаны весомыми для вынесения им приговора в групповом изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 23, 25 и 52-летний мужчины 2 января отмечали новогодние праздники, распивая алкоголь. Внезапно им стало скучно в этой компании, и они решили скрасить свою попойку, пригласив 37-летнюю соседку. Ничего не подозревавшая женщина без опасения пошла в гости, потому что ранее состояла в отношениях с 52-летним мужчиной.

В процессе празднования увеличивалась и доза выпитого алкоголя. Вдруг 23-летний молодой человек совсем заскучал и решил разнообразить свое времяпрепровождение. Применив грубую физическую силу, он изнасиловал 37-летнюю гостью. Вскоре этот же молодой человек вместе с 25-летним приятелем снова изнасиловали женщину с применением грубой силы. Но и этим они не ограничились, 52-летний мужчина тоже присоединился к данному процессу. Действуя втроем, они совершили развратные действия в отношении женщины, снимая происходящее на камеру.

После мужчины покинули место происшествия и оставили запуганную 37-летнюю женщину одну. Из-за угроз потерпевшая долгое время боялась написать заявление в полицию. Но через некоторое время нашла в себе силы на это, приложив неопровержимое доказательство – ту съемку, совершенную мужчинами в момент противоправных действий.

Мужчины полностью признали вину и раскаялись в содеянном. На данный момент им вынесен приговор: 23-летнему молодому человеку назначено наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы, 25-летнему – пять лет и один месяц лишения свободы, 52-летнему – четыре года лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.