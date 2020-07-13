Сегодня, 13 июля, в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» появился пост об изменении графика движения нескольких троллейбусных маршрутов в связи с ремонтом Трофимовского путепровода.

В связи с этим полностью приостановлено движение троллейбуса №7.

На маршруте № 4 будет работать один вагон по расписанию: от 6-й Дачной в 6:00, 6:40, 7:20, 8:00, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:40, 19:20, 20:00, 20:30; от 10-й Дачной в 6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 19:00, 19:40, 20:15, 20:50.

Троллейбус № 2А ходит по расписанию: от железнодорожного вокзала в 7:10, 8:04; от улицы Лермонтова в 7:37, 8:31. Далее эти сведения будут обновляться.

Напоминаем, что в данный момент с опережением графика. идет ремонт Трофимовского путепровода