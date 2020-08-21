Глава города Михаил Исаев анонсировал возрождение троллейбуса маршрута №9, который раньше ходил между Саратовом и Энгельсом. Такое заявление он сделал на сегодняшней встрече с коллективом «СГЭТ».

Говоря о закупке новых троллейбусов, Исаев сказал:

— Новые троллейбусы будут с автономным ходом до 30 километров. Наличие такого подвижного состава даст возможность продлить 10-й маршрут троллейбуса до микрорайона «Солнечный-2». Также будет возрожден маршрут №9 Саратов-Энгельс. Что касается трамваев, то в этом году начнется реализация крупного проекта по строительству линии «скоростного трамвая» по самому востребованному маршруту — №3 На эти цели при поддержке спикера госдумы Вячеслава Володина городу выделено 330 миллионов рублей. Причем закольцевать все маршруты планируется в районе Детского парка, убрав рельсы в Мирном переулке, — ответил мэр Саратова.