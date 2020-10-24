Сегодня, 24 октября, в Саратове столкнулся троллейбус и машина «Мехуборки». Об этом сообщили в городском УГИБДД.

ДТП произошло на пересечении улиц Московской и Горького, пострадавших нет.

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