Домой Рубрики Новости Саратова Троллейбус и машина «Мехуборки» не разъехались в центре Саратова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Троллейбус и машина «Мехуборки» не разъехались в центре Саратова По Новости Саратова - 24.10.2020 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 24 октября, в Саратове столкнулся троллейбус и машина «Мехуборки». Об этом сообщили в городском УГИБДД. ДТП произошло на пересечении улиц Московской и Горького, пострадавших нет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина выпал из окна третьего этажа дома на Кузнечной в Саратове Женщина оставила жителя Романовки без 91 тыс рублей Сменились секретари саратовских отделений “Единой России” ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина выпал из окна третьего этажа дома на Кузнечной в Саратове Новости Саратова - 24.10.2020 0 Сегодня, 24 октября, 36-летний мужчина выпал из окна третьего этажа дома №212 в Саратове. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие медики ЦМК госпитализировали его. Обстоятельства выясняются. Женщина оставила жителя Романовки без 91 тыс рублей 24.10.2020 Сменились секретари саратовских отделений “Единой России” 24.10.2020 Три района Саратова остались без воды 24.10.2020 Названа причина морского ЧП на Камчатке 24.10.2020