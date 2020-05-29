В Саратове временно прервано движение троллейбусов №2. Об этом сообщает мэрия.

Транспорт курсирует по маршруту №2а. Остановка движения связана с ремонтом на дороге.

Пассажиры смогут уехать по этому маршруту после 22:00.

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