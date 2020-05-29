Домой Рубрики Новости Саратова Троллейбусы №2 в Саратове не будет ходить до ночи РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Троллейбусы №2 в Саратове не будет ходить до ночи По Марина Одинцова - 29.05.2020 103 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове временно прервано движение троллейбусов №2. Об этом сообщает мэрия. Транспорт курсирует по маршруту №2а. Остановка движения связана с ремонтом на дороге. Пассажиры смогут уехать по этому маршруту после 22:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Уголовник зарезал своего племянника за оскорбления во время попойки На базе ПИУ РАНХиГС стартовала программа для руководителей школ «Цифровая трансформация школы» Жительница Ершова присвоила найденный на прилавке в магазине мобильник ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Уголовник зарезал своего племянника за оскорбления во время попойки Марина Одинцова - 29.05.2020 0 В Энгельсе перед судом предстал 51-летний мужчина за убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Установлено, что в ночь с 8 а 9 январе текущего... Троллейбусы №2 в Саратове не будет ходить до ночи 29.05.2020 В СГЮА прошел образовательный семинар для председателей ТИК 29.05.2020 Михаил Исаев: Мы будем делать всё, чтобы изменить город в лучшую... 29.05.2020 Саратовцы могут увидеть уникальные фотографии времен Великой Отечественной войны 29.05.2020