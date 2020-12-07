С сегодняшнего дня, 8 декабря, по Трофимовскому мосту в Саратове начинают ходить троллейбусы. Об этом сообщили в группе “Трамваи и троллейбусы Саратова” соцсети “ВКонтакте”.

Напомним, из-за ремонта конструкции почти на год движение транспорта было остановлено.

“Пятерки” ходили по измененной схеме, а троллейбус №7 перестал ходить.

Теперь пятый маршрут будет следовать как и раньше, от Музейной площади до улицы Загороднева. На линии появится маршрут №5А, который будет ходить от этой же начальной точки, но в Елшанку.

“Одиннадцатые” не перестанут возить граждан от площади Ленина в поселок Елшанка.