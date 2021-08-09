Через гнилые полы троллейбусов маршрута №4 саратовцы увидели дорогу. Об электротранспорте с гнилыми полами рассказали жители города в группе «Саратов Онлайн» социальной сети «ВКонтакте».

Горожанин выложил пост с фотографиями, на которых видно ужасное состояние полов в троллейбусе. Через прогнившее насквозь покрытие виднеется клочок земли и колеса транспорта.

— Сегодня зашел в троллейбус 4-го маршрута и ужаснулся. Как вообще выпускают на маршрут такие троллейбусы? Глядишь, провалишься прямо на колесо! — написал обеспокоенный саратовец Максим Сидоренко.