Жителя Балаково подозревают в грабеже собственного деда. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

39-летний мужчина набрал кредитов в банках и просрочил все выплаты. Он понимал, что перспектив скорейшего возврата денег нет и решился напасть на 88-летнего родственника.

Поздней ночью гражданин надел рабочую спецодежду и сварочную маску, после чего полез к родственнику. Он знал, что мужчина хранит деньги в одной из постельных подушек.

Тайно унести средства у него не получилось, пенсионер оборонялся тростью для ходьбы. Между ними началась борьба и злоумышленник выдал себя своим голосом. Он вытащил из подушки 64 тысячи рублей и скрылся.

После этого гражданина доставили в отдел в качестве одного из возможных подозреваемых.

Злоумышленник во всем признался и пояснил, что потратил деньги на оплату кредитов.

Возбуждено уголовное дело.