В 2021 году тротуары у всех объектов соцсферы Саратова приведут в порядок.

Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе своего визита в город.

Второй этап ремонта закончен в четырех районах города, в Ленинском и Заводском окончание планируется до 10 ноября. После этого планируется начать ремонт на тех местах, где нет дорог для пешеходов или они требуют обновления.

Федеральный политик обсудил реализацию программы с главой Ленинского района Ладой Мокроусовой.

— Главное, чтобы было качество. При плюсовых температурах ведите работы, при минусовых нужно останавливаться. Важно, чтобы в этом году мы проложили как можно больше тротуаров, а на будущий год завершили программу. Мы исходим из того, чтобы на будущий год у нас все районы города Саратова были приблизительно на одном уровне необходимости продолжения работ и завершения этой программы, — отметил он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что после ремонта тротуаров у соцобъектов в городе планируется начать работы в тех местах, где нет пешеходных дорожек или они требуют обновления.

Напомним, программа по обновлению тротуаров рассчитана на три года, начиная с 2019. В ее рамках обновят федеральные дороги, тротуары в городе, объекты соцсферы и жилье, пешеходную зону и набережную.