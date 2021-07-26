Главы районов Саратова рассказали председателю ГД Вячеславу Володину о ходе ремонта тротуаров. В этом году планируют сделать все пешеходные дорожки в Ленинском, Волжском, Октябрьском и Фрунзенском районах. В Кировском и Заводском работы завершат в 2022 году.

Напомним, масштабный ремонт тротуаров начался в 2020 году по инициативе председателя ГД после многочисленных обращений жителей.

Федеральный политик отметил, что в течение года уже привлечена сумма около пяти миллиардов рублей — на тротуары и дорожное строительство. Он отметил, что по Ленинскому району необходимо 123 миллиона рублей для завершения работ. Недостающие 25 миллионов рублей по Волжскому району города уже поступили. По Октябрьскому району необходимо завершить все до 15 октября, контролировать процесс будет руководитель дирекции по развитию Саратовской агломерации при областном правительстве Александр Стрелюхин.

Для работ в Кировском районе в течение ближайших двух недель поступит порядка 100 миллионов рублей на выполнение работ, столько же по Заводскому.