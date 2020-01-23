Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с активом Саратова рассказал о программе ремонта городских тротуаров.

—Деньги нее не из бюджета области и не из бюджета страны, но в бюджет области они поступят и потом, как целевые дойдут до Саратова. Чтобы уже с началом тепла приступили к ремонту тротуаров. В прошедшем году потратили в Саратове на тротуары 56 миллионов, в этом году выделено на это будет 500 миллионов. Мэр ещё может добавит, и до 600 доведём? — обратился Володин к главе города Михаилу Исаеву.

Градоначальник ответил, что как раз собирался добавить 100 миллионов из городского бюджета.

—Это признак ума, — пошутил Вячеслав Володин.

Также Михаил Исаев сказал, что тротуары Саратова можно расширить за свет незаконных парковочных карманов. Спикер госдумы отметил, что неплохо было бы убрать с них и ларьки.