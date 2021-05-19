Следователи Кировского района Саратова возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 19 мая местный житель на участке местности, расположенном на удалении около одного километра от дома № 7 по улице Кузнецова в городе Саратове, обнаружил тело неизвестного мужчины, о чем сообщил в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. На его теле выявлены множественные повреждения, а также следы термического воздействия в области головы, туловища и конечностей.

Обстоятельства выясняются, расследование продолжается.