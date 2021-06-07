Вчера, 6 июня, на территории стройплощадки у дома №16-б на Московском шоссе в Саратове было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Организована проверка.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. На теле мужчины выявлены ранения в области шеи и головы.

Обстоятельства произошедшего выясняются, устанавливается, кто мог причинить мужчине вред.

Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины его смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.