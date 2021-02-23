Утром 22 февраля в доме села Семеновка Федоровского района был обнаружен труп 54-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Организована доследственная проверка.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место трагедии. На теле мужчины в области груди слева и головы обнаружены ранения.

Обстоятельства трагедии выясняются. Судебно-медицинское исследование поможет установить причину его смерти.

Личность злоумышленника, из-за которого мог погибнуть гражданин, устанавливается.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.