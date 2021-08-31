Домой Рубрики Новости Саратова Труп израненного мужчины обнаружили в кресле в доме под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Труп израненного мужчины обнаружили в кресле в доме под Саратовом По Новости Саратова - 31.08.2021 69 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 30 августа, в Калининске был обнаружен труп 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном СК. Тело было в кресле квартиры дома на 2-м Чапаевском проезде. А на лице погибшего — раны. Обстоятельства случившегося выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские управляющие организации-банкроты задолжали за вывоз мусора более 85 млн рублей В 3 районах Саратова отключили холодную воду Ребенок отравился таблетками на турбазе под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские управляющие организации-банкроты задолжали за вывоз мусора более 85 млн рублей Новости Саратова - 31.08.2021 0 Управляющие организации Саратовской области, находящиеся в различных стадиях банкротства, задолжали Саратовскому регоператору АО «Ситиматик» за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 85,4 миллионов... В 3 районах Саратова отключили холодную воду 31.08.2021 Ребенок отравился таблетками на турбазе под Саратовом 31.08.2021 Мужчина убил сожительницу за пьянку под Саратовом 31.08.2021 В Саратове до вечера перекрыты две центральные улицы 31.08.2021