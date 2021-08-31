Вчера, 30 августа, в Калининске был обнаружен труп 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном СК.

Тело было в кресле квартиры дома на 2-м Чапаевском проезде. А на лице погибшего — раны.

Обстоятельства случившегося выясняются.