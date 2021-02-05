Вчера, 4 февраля, около 17:00 в частном доме села Малая Екатериновка Калининского района было обнаружено тело 51-летней женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Организована доследственная проверка.
Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. У женщины изранено тело, шея, конечности.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины ее смерти.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.