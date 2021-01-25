Утром 25 января в вагончике на стройке на улице Ленина в Балашове было обнаружено тело 68-летнего сторожа. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебным экспертом осмотрели место происшествия. На теле мужчины обнаружены множественные колото-резаные ранения в области груди и спины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняется, кто мог быть причастен к этому. Точную причину смерти мужчины поможет выяснить судебно-медицинское исследование. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.