Сегодня, 18 января, около 7:30 в квартире дома в 1-м микрорайоне Красноармейске обнаружено тело 33-летней женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. На теле женщины обнаружено резаное ранение в области шеи и голени.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти женщины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.