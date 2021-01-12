Под Саратовом в частном доме нашли труп одинокого мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера вечером 11 января в полицию обратились родственники 55-летнего жителя села Малые Копены Аткарского района. Они рассказали, что он 1 января поздравил их с Новым годом и с тех пор о нем ни было никаких известий. Дом одинокого сельчанина был вскрыт, и на кровати в одной из комнат было обнаружено его мертвое тело. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Помещение дома отапливалось газовой печью. На момент осмотра горелка была включена. На потолке, стенах и печи имеются следы копоти. При этой очага возгорания нет.

Проводится проверка.