В Саратове проводится доследственная проверка по факту смерти 47-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

47-летний мужчина жил в квартире дома на улице Емлютина в Саратове. Несколько дней близкие не могли связаться с ним. 4 декабря один из родственников прибыл по месту его жительства и открыл квартиру запасными ключами. В комнате на полу он обнаружил тело 47-летнего хозяина дома.

В ходе осмотра тела мужчины выявлены ссадины на руках и ногах. По предварительным данным, его смерть наступила около пяти суток назад.

Обстоятельства произошедшего выясняются.