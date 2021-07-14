По факту обнаружения в водоеме в городе Новоузенске тела неизвестного мужчины следователи проводят проверку. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 14 июля отдыхающие обнаружили его тело в реке Большой Узень в районе старого моста. Прибывшие на место сотрудники облспаса извлекли труп.

Следователь осмотрел места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, тело находилось в воде около двух суток.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.