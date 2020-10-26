Следователи выясняют обстоятельства смерти 44-летнего жителя Энгельса. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным он жил в квартире на улице Тельмана. С середины октября 2020 года родственники не могли до него дозвониться. Они пришли к нему, но дверь никто не открыл. Тогда близкие залезли через балкон в дом и обнаружили труп хозяина жилища на диване. Об этом граждане поступили в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. По предварительным данным, мужчина скончался около двух недель назад.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.