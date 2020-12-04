Сегодня, 4 декабря, балаковец обнаружил на судоходном канале труп мужчины. Об этом сообщили в облспасе.

Прибывшие сотрудники оперативной службы с помощью носилок вытащили тело на берег и передали следователям.

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