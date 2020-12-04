Домой Рубрики Новости Саратова Труп мужчины на льду обнаружен в Балаково РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Труп мужчины на льду обнаружен в Балаково По Новости Саратова - 04.12.2020 158 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 декабря, балаковец обнаружил на судоходном канале труп мужчины. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие сотрудники оперативной службы с помощью носилок вытащили тело на берег и передали следователям. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На площадке ПИУ РАНХиГС проведена акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» В выходные и в понедельник в Саратове не будет работать часть светофоров В Саратовской области проводится проверка по факту смерти мужчины на льду ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На площадке ПИУ РАНХиГС проведена акция «Тест по истории Великой Отечественной... Новости Саратова - 04.12.2020 0 3 декабря, в День Неизвестного Солдата в России, Саратовская область присоединилась к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», приуроченной к 75-летию Великой... В выходные и в понедельник в Саратове не будет работать часть... 04.12.2020 В Саратовской области проводится проверка по факту смерти мужчины на льду 04.12.2020 В центре Саратова наказывали автохамов за неправильную парковку 04.12.2020 Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 73% в январе-ноябре 04.12.2020