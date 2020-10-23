Следователи проводят проверку по факту смерти 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, гражданин жил в доме на Привокзальной улице в Балашове. С 19 октября с ним не могли связаться родственники, он не отвечал на звонки. Соседи тоже его не видели. 23 октября родственники пришли к нему и постучали, но дверь им никто не открыл.

Тогда женщины обратились в полицию, зашли внутрь с представителями органа правопорядка и обнаружили труп.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

