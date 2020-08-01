Житель Саратова утонул на лодочной базе «Нептун» на Зеленом острове, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Сегодня утром охранники лодочной базы заметили в воде тело человека и вызвали полицейских. Труп извлекли из воды и опознали. Оказалось, что погибший 48-летний мужчина – завсегдатай «Нептуна». Он неоднократно посещал базу и отдыхал на ней.

Эксперты вместе со следователями осмотрел тело. Следов насильственной смерти на нем не обнаружено. По предварительным выводам, мужчина скончался около недели назад.

Проводится проверка.