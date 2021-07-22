Тело 33-х летнего мужчины было найдено извлечено из пруда в Заводском районе города Саратова, сообщает пресс служба следственного управления по Саратовской области.

Согласно материалам следствия, в ночь с 19 на 20 июля мужчина общался со своими приятелями во дворе своего дома, находящегося на улице Волгодонская. Перед тем, как пойти домой, компания решила пойти искупаться в пруду, находящемся поблизости, в поселке Воробьевка. Об этом решении он предупредил свою сожительницу. Утром 20 июля, не дождавшись мужчину, его сожительница обратилось в полицию. К поиску пропавшего были привлечены сотрудники службы спасения и 21 июля во время обследования дна водоема тело мужчины было найдено.

Был произведен осмотр места происшествия и тела мужчины, повреждений на теле не обнаружено. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.