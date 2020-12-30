Сегодня, 30 декабря, работник теплоснабжающей организации утром приехал смотреть теплотрассу неподалеку от дома №55 на Волжской улице в Балаково. Он заглянул в канализационный колодец и обнаружил там тело мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Сотрудники облспаса вытащили труп и передали следователям, организована проверка.

Осмотр места происшествия показал, что признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным он скончался не менее недели назад.

Выяснилось, что не стало 53-летнего местного жителя.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.



