В одном из домов села Кутьино Новобурасского района 7 июня местные жители обнаружили тело 58-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, при внешнем осмотре не обнаружено. Согласно предварительным выводам медика, его смерть наступила около недели назад. В этой связи, для установления точной причины его смерти, назначено судебно-медицинское исследование.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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