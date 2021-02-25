Сегодня, 25 февраля, около часа ночи на остановке общественного транспорта «25 квартал» в Заводском районе города Саратова был обнаружен труп 60-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Прибывшие медики бригады “скорой помощи” констатировали его смерть.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. У гражданина обнаружены ссадины и кровоподтеки в области спины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину его смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.