Следователи проводят проверку после смерти мужчины в Балакове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия, 23 марта 2021 года, вечером житель многоквартирного дома обнаружил на лестнице между первым и вторым этажами мужчину, не подававшего признаки жизни.
Прибывшая бригада “скорой помощи” констатировала его смерть.
Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.
Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.
Личность погибшего установлена, им оказался 32-летний местный житель.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.