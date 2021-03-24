Следователи проводят проверку после смерти мужчины в Балакове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 23 марта 2021 года, вечером житель многоквартирного дома обнаружил на лестнице между первым и вторым этажами мужчину, не подававшего признаки жизни.

Прибывшая бригада “скорой помощи” констатировала его смерть.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Личность погибшего установлена, им оказался 32-летний местный житель.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.