В Марксе следователи проводят проверку по факту смерти 58-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 23 мая 2021 года житель города Маркса, следуя по улице Мельничный проезд, заметил на обочине мужчину, не подававшего признаков жизни, о чем сообщил в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. На теле мужчины выявлены раны и кровоподтеки в области головы.

Обстоятельства случившегося выясняются, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти гражданина. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.