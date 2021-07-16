Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения в водоеме в Энгельсе тела мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 16 июля в дневное время в реке Волга на городском пляже был обнаружено труп неизвестного гражданина, на вид около 55 лет. Его тело из воды извлекли сотрудники областной службы спасения.

Следователь осмотрел место происшествия. Повреждений на теле гражданина при внешнем осмотре не обнаружено. Для определения точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе личности мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.