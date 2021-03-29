Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 27-летнего мужчины в гараже Балашова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, утром 28 марта 27-летний местный житель пошел в гараж на Индустриальной улице. Спустя некоторое время его близкие не смогли до него дозвониться. Один из родственников пошел туда и обнаружил молодого мужчину без признаков жизни.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

В помещении гаража был автомобиль со включенным замком зажигания. Когда гражданин зашел внутрь, транспорт был заглушен, потому что в бензобаке кончилось топливо.

Мужчина мог скончаться из-за отравления выхлопными газами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.