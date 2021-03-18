Следователи проводят проверку после обнаружения трупа 52-летнего мужчины в гараже Балашова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 17 марта мужчина шел мимо соседского гаража и обратил внимание на то, что дверь ворот открыта. Он заглянул внутрь и обнаружил владельца гаража без признаков. О случившемся он сообщил родственникам.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование в целях установления причины его смерти.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

