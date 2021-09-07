Следователи проводят проверку после обнаружения в нескольких километрах от села Пограничное в Новоузенском районе тела 40-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Труп 40-летнего местного жителя обнаружили работники животноводческой фермы.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего при внешнем осмотре не обнаружено. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.