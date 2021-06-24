23 июня в овраге вблизи СНТ «Сосновый-2» Энгельского района было обнаружено тело 37-летнего местного жителя. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Он ушел из дома 19 мая и с тех пор о его местоположении ничего не было известно. Сначала родственники пытались найти его сами, а потом обратились в полицию.

Сотрудники облспаса вытащили тело, а следователь совместно с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. В целях установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.