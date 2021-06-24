23 июня в овраге вблизи СНТ «Сосновый-2» Энгельского района было обнаружено тело 37-летнего местного жителя. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Он ушел из дома 19 мая и с тех пор о его местоположении ничего не было известно. Сначала родственники пытались найти его сами, а потом обратились в полицию.

Сотрудники облспаса вытащили тело, а следователь совместно с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. В целях установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here