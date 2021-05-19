Утром 19 мая в подъезде одного из домов по 3-му Кавказскому тупику в Саратове, жильцы дома на лестнице между вторым и третьим этажами обнаружили тело 40-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователи организовали проверку, вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели места происшествия. В ходе осмотра тела мужчины, выявлены ссадины и кровоподтеки в области лица.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.