Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Днем 4 июня труп обнаружили в подъезде одного из домов на улице Азина его жильцы на лестнице между первым и вторым этажами. На вид ему около 35-40 лет.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. Во время осмотра тела мужчины выявлена незначительная ссадина в области лба. Иных повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер его смерти, при внешнем осмотре не обнаружено.

Организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.