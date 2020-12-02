Следователи выясняют, при каких обстоятельствах в Аткарске скончался 54-летний местный житель. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 1 декабря слесарь-сантехник прибыл по заявку в дом на Советской улице. Он зашел в подвал, чтобы проверить канализацию и обнаружил труп, о чем сообщил в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело мужчины. На его лице обнаружены кровоподтеки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить причину его смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.